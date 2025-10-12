پخش زنده
امروز: -
همزمان با دومین روز از هفته سلامت روان نمایشگاه هنری «نگارههای جهان» با هدف حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روان در مرکز تخصصی خدمات سلامت روان (سراج) در مرکز جامع سلامت شهید سبزه پرور کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان اینکه نمایشگاه هنری حاصل تلاش و خلاقیت مراجعهکنندگانی بود که تحت درمان و بازتوانی قرار گرفته بودند گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه، تشویق بیماران به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و تسریع روند بهبودی آنان است.
معصومه جودکی با اشاره به شعار مراکز تخصصی سلامت روان، «سراج، نوری است برای بازگشت به زندگی، از دل درمان تا دل جامعه»، تأکید کرد: هنر میتواند پلی برای بازگشت بیماران به زندگی عادی باشد.
جودکی در ادامه به تاریخچه تأسیس مراکز سراج اشاره کرد و گفت: اولین مرکز سراج در سال ۱۳۹۵ در مرکز بهداشت غرب کرج آغاز به کار کرد و از سال ۱۴۰۲، این مراکز در سایر شهرستانهای استان نیز گسترش یافت.
به گفته وی، در حال حاضر پنج مرکز سراج در مناطق شرق و غرب کرج و شهرستانهای فردیس، نظرآباد، ساوجبلاغ و اشتهارد فعال هستند و یک مرکز دیگر نیز در حال راهاندازی است، در این مراکز، تیمهای تخصصی متشکل از روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی، خدمات درمانی و حمایتهای اجتماعی لازم را به بیماران ارائه میدهند.
وی همچنین بر لزوم فرهنگسازی در جامعه برای پذیرش بیماران روانی تأکید کرد و گفت: انزوا و طرد شدن این افراد، روند درمان را کند میکند؛ در حالی که حمایت اجتماعی میتواند معجزه آفرین باشد این رویدادها نشاندهنده اعتماد مراجعان به درمانگران و گامی مهم در جهت ترمیم سلامت روان جامعه است