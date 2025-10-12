به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان اینکه نمایشگاه هنری حاصل تلاش و خلاقیت مراجعه‌کنندگانی بود که تحت درمان و بازتوانی قرار گرفته بودند گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه، تشویق بیماران به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و تسریع روند بهبودی آنان است.

معصومه جودکی با اشاره به شعار مراکز تخصصی سلامت روان، «سراج، نوری است برای بازگشت به زندگی، از دل درمان تا دل جامعه»، تأکید کرد: هنر می‌تواند پلی برای بازگشت بیماران به زندگی عادی باشد.

جودکی در ادامه به تاریخچه تأسیس مراکز سراج اشاره کرد و گفت: اولین مرکز سراج در سال ۱۳۹۵ در مرکز بهداشت غرب کرج آغاز به کار کرد و از سال ۱۴۰۲، این مراکز در سایر شهرستان‌های استان نیز گسترش یافت.

به گفته وی، در حال حاضر پنج مرکز سراج در مناطق شرق و غرب کرج و شهرستان‌های فردیس، نظرآباد، ساوجبلاغ و اشتهارد فعال هستند و یک مرکز دیگر نیز در حال راه‌اندازی است، در این مراکز، تیم‌های تخصصی متشکل از روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی، خدمات درمانی و حمایت‌های اجتماعی لازم را به بیماران ارائه می‌دهند.

وی همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی در جامعه برای پذیرش بیماران روانی تأکید کرد و گفت: انزوا و طرد شدن این افراد، روند درمان را کند می‌کند؛ در حالی که حمایت اجتماعی می‌تواند معجزه آفرین باشد این رویداد‌ها نشان‌دهنده اعتماد مراجعان به درمانگران و گامی مهم در جهت ترمیم سلامت روان جامعه است