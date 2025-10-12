فتاح رئیس اداره ی حدنگاری و مهندسی سازمان امور اراضی کشور، نشست کمیسیون رفع تداخلات زمین های کشاورزی استان برای بررسی و حل مشکلات مالکیتی ۱۴ پلاک به مساحت بیش از ۲۳ هزار هکتار در استان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:در این کمیسیون ۱۴ پلاک از زمین های استان به مساحت ۲۳هزار و ۹۸۱هکتار مطرح و بررسی شد که از این میزان بیش از شش هزار و ۶۳۷ هکتار به عنوان زمین های غیرملی (مستثنیات) تثبیت شد.

نامدار صیادی افزود: یکی از اهداف اصلی این کمیسیون، حل و فصل مسائل حقوقی و مالکیتی زمین های کشاورزی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز است تا بتوانیم از این زمین ها برای تولیدات کشاورزی بهره‌برداری مطلوب داشته باشیم.