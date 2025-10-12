اسباببازی در رتبه سوم و چهارم سبد فرهنگی خانوادههاست
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه امروز اسباببازی رتبه سوم و چهارم سبد فرهنگی خانوادهها را داراست، گفت: اگر به عنوان حوزه فرهنگی، آموزشی و تربیتی بخواهیم به خانوادهها خدمت کنیم باید سبد فرهنگی آنها را تنظیم کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
براساس اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، حامد علامتی در آیین رونمایی از بازی «همه کاره» گفت: کتاب، سینما و تفریحهای عمومی در اولویتهای بالاتر از اسباببازی در سبد خانواده هستند و باید تلاش کنیم رتبه سرگرمی و اسباببازی را در سبد فرهنگی خانواده بالا ببریم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به بازی و اسباببازی بیان کرد: هر چهقدر محصولات با کیفیت و بر اساس نیاز مخاطب تولید کنیم، به همان میزان علاقه و انگیزه مخاطب در انتخاب آن محصولات بیشتر میشود.
مدیرعامل کانون با بیان اینکه تا امروز رویکرد سرگرمیهای ما بیشتر فرهنگی و هنری بوده است، گفت: یکی از محورهای فعالیتهای ما توجه به آموزش و توانمندسازی است، زیرا با نسل زد و آلفا نمیشود با ذهن ۲۰ سال پیش مواجه شد.
او به تولید هزار تئاتر در کانون اشاره کرد و افزود: امسال از ۱۰۰ تئاتر حمایت میکنیم و سال آینده از ۲۰۰ تئاتر. برنامه ما ۵ ساله و تصاعدی است.
مدیرعامل کانون با تاکید به اینکه حوزه اسباببازی باید به سمت بازیها و سرگرمیهایی با رویکرد علمی و فناورانه برود، گفت: این امر باید با کمک ادارهکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای و کانون علوم و فناوریهای نوین ایران انجام شود.
مدیرعامل کانون با اشاره به اینکه بازی «همهکاره»، پیوندی بین آموزش، بازی و خلاقیت است، گفت: ادارههای کل بازرگانی، پژوهش و سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون باید تمام بازیهای تولید شده در چند سال اخیر در کانون را ارزیابی کنند تا مشخص شود کدام بازیها نیاز به تقویت و کدامها نیاز به تکمیل و اصلاح دارد.
مدیرعامل کانون برجسته کردن تولیدات کودک و نوجوان در رسانه را ضروری ذکر کرد و افزود: زمان کار تکبعدی تمام شده است. ادارههای کل پژوهش، سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای، بازرگانی و روابط عمومی کانون باید برای عرضه شایسته محصولات تلاش کنند. ما ۱۷میلیون دانشآموز داریم و بازی «همهکاره» (+۷) است و فروش زیر ۱۰ میلیون این بازی قابل قبول نیست.
گفتنی است؛ بازی «همهکاره» با طراحی ایمان شریفی به تقویت حافظه، افزایش دقت، گسترش دایره لغات و یادگیری مفاهیمی مانند اشکال هندسی، تقارن و ساعت کمک میکند و برای رده سنی بالای هفت سال مناسب است.
هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار میشود.