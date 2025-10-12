جمعآوری ۱۷۰ مدرسه کانکسی در لرستان
معاون عمرانی استانداری لرستان از جمعآوری ۱۷۰ مدرسه کانکسی در استان خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان
؛ مهدی مجیدی در مراسم افتتاح برخط دوهزار و ۴۰۰ طرح آموزشی و پرورشی کشور که توسط رئیس جمهور در زاغه برگزر شد ، گفت: در هفته گذشته با حضور وزیر آموزش و پرورش، ۱۷۰ مدرسه ی کانکسی در استان جمعآوری و به مدارس استاندارد با مصالح بنایی تبدیل شد.
معاون عمرانی استاندار لرستان افزود: همچنین ساماندهی ۷۰ مدرسه سنگی در حال انجام است که این طرح ها با پیگیری های مستمر استاندار و مشارکت خیران مدرسهساز محقق میشود.
معاون عمرانی استاندار لرستان با قدردانی از مشارکت گروههای جهادی، بنیاد برکت و بنیاد علوی در رفع محرومیتهای استان گفت: امیدواریم با همت همه ی نهادهای مربوطه، بتوانیم مدارسی متناسب با دانش آموزان لرستانی احداث کنیم.