به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره محیط زیست شهرستان سمیرم گفت: یکی از مرتع داران این شهرستان، تصویر این سمور سنگی را در محدوده تنگ خرسی سمیرم ثبت کرده است.

محمدمهدی باقی ادامه داد:سمور سنگی از خانواده راسو‌ها به شمار می‌آید که زیستگاه‌های جنگلی باز و مناطق کوهستانی را ترجیح می‌دهد و تابستان‌ها تا ارتفاع ۴ هزار متری نیز دیده می‌شود.

وی افزود: سمور‌های سنگی در ایران بسیار کمیاب هستند و در مناطق حفاظت‌شده معدودی از جمله منطقه شکار ممنوع شمس‌آباد چهارمحال‌وبختیاری، پارک ملی گلستان، پارک ملی تندوره در شمال خراسان، پارک ملی کیاسر در جنوب ساری، منطقه حفاظت شده شیدا در شهرستان بن و در هرمزگان شهر سندرک نیز دیده شده است.