به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه البرز گفت: رونمایی از شیرینی سنتی کرج (مشکبوی یا مشکوی) در روز کرج علاوه بر ابعاد تاریخی و آموزشی، فرصتی ویژه است تا بخشی از هویت خوراکی کرج را نیز گرامی بداریم؛ شیرینی مشکوی، سوغات سنتی و منحصر‌به‌فرد کرج با شیره توت یا عسل و گردو تهیه می‌شود. رجبی توضیح داد: این شیرینی نمادی از هنر دست، فرهنگ و سنت‌های بومی کرج است و در مراسم‌ها و جشن‌های محلی همیشه جایگاه ویژه‌ای داشته است. رونمایی از مشکوی نه تنها یادآور گذشته تاریخی ماست، بلکه فرصتی است برای معرفی میراث فرهنگی کرج به نسل‌های جدید و گردشگران.

وی ادامه داد: تاریخ آموزش در این شهر به بیش از یک قرن پیش برمی‌گردد. در سال ۱۲۹۴ هجری شمسی، دبستان برزگران در محل دانشکده کشاورزی کنونی کرج تأسیس شد. محور فعالیت این مرکز آموزش جوانان ۱۷ تا ۲۵ ساله در حوزه کشاورزی بود.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه البرز با اشاره به گستردگی فعالیت‌های آن زمان گفت: مفهوم کشاورزی شامل کاشت، داشت، برداشت، جنگلداری، تولید بذر و مدیریت منابع آب و خاک بود؛ مسائلی که امروز جهان با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند. این دبستان به عنوان یکی از مراکز پژوهشی معتبر، نقش کلیدی در تربیت نخبگان و آموزش اصول علمی کشاورزی ایفا کرد.

این مسئول بیان کرد: پس از چند سال، دبستان برزگران توسعه یافت و به مدرسه فلاحت تغییر نام داد. در سال ۱۳۰۳ نیز این مرکز پژوهشی به دانشکده کشاورزی کرج تبدیل شد؛ درست ۶ سال پیش از تأسیس دانشگاه تهران که نشان می‌دهد استان البرز همواره در زمینه آموزش و پژوهش پیشرو بوده است.

وی در ادامه به برگزاری مراسم روز کرج اشاره کرد و گفت: این روز فرصتی برای آموزش نسل‌های جدید است تا با هویت تاریخی و فرهنگی خود آشنا شوند و در توسعه علمی، اجتماعی و فرهنگی شهر نقش‌آفرینی کنند.

رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه البرز با بیان اینکه برگزاری این مراسم علاوه بر هویت بخشی، زمینه دیپلماسی غیررسمی شهر را نیز فراهم می‌کند، گفت: بزرگداشت این روز فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی کرج و استان به دیگر کشورهاست و هر ایرانی می‌تواند به عنوان سفیر فرهنگی کشور عمل کند.