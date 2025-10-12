



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دور دوم رقابت‌های تنیس روی میز منطقه ۱۱ کشور با شرکت ۱۵۰ پینگ پنگ باز از استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان در خانه تنیس روی میز شیراز برگزار شد که در پایان مهیار خادم از اوز قهرمان شد، محمد امین سینایی از شیراز دوم شد و عرفان یزدانبخش وعرفان شامخی دیگر ورزشکاران شیرازی مشترکا در سکوی سوم ایستادند. نفرات منتخب به رقابت‌های قهرمانی کشور که آبان ماه در اصفهان برگزار میشود اعزام می‌شوند .