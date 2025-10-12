به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ؛ در اقدامی مشترک میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و شرکت پتروشیمی ایلام همسو با تجاری‌سازی کاتالیست بومی SAZ-۲۰۱، نخستین بار محصول پلی‌اتیلن سنگین در واحد صنعتی مجتمع پتروشیمی ایلام با این کاتالیست تولید شد.

این همکاری اقدامی موثر در مسیر کاهش وابستگی و خودکفایی در صنعت پتروشیمی، جلوگیری از خروج ارز و نقطه عطفی در اثبات عملکرد این دانش فنی کلیدی در محیط واقعی تولید به‌شمار می‌رود.

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در ادامه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه خود با هدف توسعه فناوری بومی، ارتقای توان داخلی و رفع وابستگی در تأمین دانش‌های فناورانه مورد نیاز صنایع پتروشیمی، پس از طی مراحل دست‌یابی به سطح فناوری (TRL)، در سال‌های اخیر موفق به کسب دانش فنی کاتالیست مورد استفاده در واحد‌های صنعتی تولید پلی‌اتیلن سنگین با فرآیند CX شرکت میتسوئی شده است.

تولید پلی‌اتیلن سنگین با استفاده از این کاتالیست بومی تحت نام تجاری SAZ ۲۰۱، از سوی شرکت پتروشیمی ایلام در مقیاس صنعتی در شهریور امسال آغاز و گرید فیلم F۷۰۰۰ به‌مدت ۹ روز با موفقیت تولید شد. از این رو، با پذیرش ریسک‌های احتمالی و با همکاری پتروشیمی ایلام، گام مؤثری در تجاری‌سازی این کاتالیست بومی برداشته شد.

کاتالیست بومی SAZ ۲۰۱ شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در مقایسه با کاتالیست‌های تجاری وارداتی مورد استفاده در پتروشیمی ایلام، از فعالیت بالاتر، عملکرد بهتر، مصرف کاتالیست کمتر و مشخصات بهتری برای پودر پلی‌اتیلن تولیدی برخوردار است.

مقدار مصرف داخلی این کاتالیست، با در نظر گرفتن مصرف واحد‌های تولید پلی‌اتیلن سنگین با فرآیند CX شرکت میتسوئی، حدود ۱۰۰ تن در سال است که با راه‌اندازی طرح‌های در دست احداث، مقدار مصرف به ۱۶۰ تن در سال افزایش می‌یابد. افزون بر این با بومی‌سازی این کاتالیست و احداث واحد تولید آن، سالانه از خروج بالغ بر ۳۰ میلیون یورو ارز جلوگیری می‌شود.

مدیران شرکت‌های پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی ایلام با ابراز خرسندی از این دستاورد، بر اهمیت تلاش‌های ملی در توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به واردات تأکید کردند. این دستاورد گامی مهم برای تقویت پایداری صنایع پتروشیمی کشور و تسریع گام‌های آینده در اجرای طرح‌های مشابه است.