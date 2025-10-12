به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، این اوراق امروز عرضه شد و منابع در راستای تأمین سرمایه در گردش و توسعه خطوط تولید کامیونت‌های فورس ۶ تن کابین‌دار اختصاص خواهد یافت.

با این تامین مالی سرمایه تولید ۷۹۷ دستگاه کامیونت جذب شد.

در خصوص بازدهی این اوراق در سررسید ۲۴ ماهه، دو حالت پیش‌بینی شده است:

۱. در صورتی که دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود با قیمت «۱۶۰ درصد قیمت پایه عرضه اولیه» اقدام کنند، بازدهی حداقل ۶۰ درصدی برای آنان محقق خواهد شد.

۲. در صورتی که شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) اقدام به اعمال اختیار خرید با قیمت «۱۶۵ درصد قیمت پایه عرضه اولیه» کند، بازدهی حداکثر ۶۵ درصدی برای سرمایه‌گذاران به دست خواهد آمد.

سررسید اوراق ۲۴ ماه پس از عرضه اولیه تعیین شده و دوره تحویل حداکثر دو ماه پس از تاریخ سررسید خواهد بود.