مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در منزل شهید علی آقاعبداللهی، از استواری و پایداری خانواده شهید در تداوم راه ایثار و ولایت تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم علی آقاعبداللهی، گفت: نام و یاد این مدافع سرافراز حریم اهل‌بیت (ع)، که با نثار جان خویش در راه دفاع از ارزش‌های الهی و پاسداری از حریم ولایت، لوح عزّت و غیرت را بر تارک تاریخ این سرزمین نگاشت، برای همیشه درخشان و جاودانه خواهد ماند.

عباسعلی رضایی افزود: صلابت ایمان، استواری عهد و حلاوت صبر خانواده این شهید، جلوه‌ای از ایمان راسخ و عشق ناب به خداوند، ولایت و میهن است؛ عشقی که در سایه آن، فرزند دلیرشان پرچم شرف و مردانگی را در ورای مرز‌ها برافراشت و یادگار افتخار شد.

رضایی با قدردانی از پایداری و وفاداری خانواده معظم شهید آقاعبداللهی تصریح کرد: صیانت این خانواده از آرمان‌های مقدس شهدای مدافع حرم، موجب عمق‌بخشی به فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه شده و ارزش‌های متعالی انسانی را جان تازه‌ای بخشیده است.

شهید علی آقاعبداللهی ۲۳ دی ۱۳۹۴ در منطقه خالدیه خان طومان به شهادت رسید.