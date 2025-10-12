ایران جان، فارس ایران
استقبال مخاطبان از پویش از فارس بگو
همزمان با استقبال مخاطبان از پویش از فارس بگو ، این پویش تمدید شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پویش از فارس بگو همزمان با پویش ملی «ایران جان، فارس ایران» در حال برگزاری است .
هدف از اجرای این پویش معرفی فرهنگ، هنر و هویت استان فارس است.
برای شرکت در این پویش می توانید متن ، عکس و فیلم را به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۳۷۰ در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید.
آثار منتخب در رسانه ملی پخش میشود . به همراه اهدای جایزه سفر ۳ روزه به شیراز برای ۳۱ نفر .