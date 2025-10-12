همزمان با استقبال مخاطبان از پویش از فارس بگو ، این پویش تمدید شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پویش از فارس بگو همزمان با پویش ملی «ایران جان، فارس ایران» در حال برگزاری است .

هدف از اجرای این پویش معرفی فرهنگ، هنر و هویت استان فارس است.

برای شرکت در این پویش می توانید متن ، عکس و فیلم را به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۳۷۰ در پیام رسان‌های داخلی ارسال کنید.