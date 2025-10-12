رئیس کمیته امداد شوش با اشاره به پرداخت ۵۱۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی به ۳۶۶ مددجوی این کمیته گفت: ۹۸ درصد از تسهیلات پرداخت شده در راستی آزمایی انجام شده توسط نهاد متولی به اشتغال منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین نظری بیان کرد : کمیته امداد شوش رتبه نخست راستی آزمایی تحقق اشتغال در شهرستان را کسب کرده که این نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی اشتغال این کمیته منجر به شغل برای مددجویان شده است.

وی ادامه داد: ۳۶۶ نفر از مددجویان کمیته امداد شوش از ابتدای سال گذشته تاکنون تسهیلات اشتغال زایی دریافت کرده‌اند که در ارزیابی صورت گرفته توسط اداره کار، ۹۸ درصد این تسهیلات منجر به ایجاد شغل شده که این رقم از سایر دستگاه‌های شوش بالاتر است.

رئیس کمیته امداد شوش گفت: تسهیلات خوداشتغالی به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰ مددجو و تسهیلات مشاغل خانگی با مبلغ یک میلیارد ریال به ۶۶ مددجوی این کمیته پرداخت شده است.

وی کمیته امداد را الگوی اشتغال زایی متعهدانه دانست و افزود: ارایه آموزش‌های مهارتی به ۲۵۵ نفر از مددجویان و همچنین ارایه مشاوره شغلی به ۴۳۰ مددجو از جمله اقدام‌های شاخص کمیته امداد شوش برای اشتغال و خودکفایی خانواده‌های زیر پوشش است.

رئیس کمیته امداد شوش با بیان اینکه کمیته امداد به دنبال آمار سازی نیست، ادامه داد: هدف و اولویت نخست کمیته امداد توانمندسازی و خودکفایی خانواده‌های نیازمند از طریق ایجاد اشتغال است.