پخش زنده
امروز: -
در نخستین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک هنگکنگ (Hong Kong Electronics Fair) که از ۲۲ تا ۲۴ مهر در مرکز همایشها و نمایشگاههای هنگکنگ برگزار میشود هیئتی از فعالان تجاری و فناور ایرانی با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران، به این نمایشگاه اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اعزام این هیئت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و با هدف ایجاد فرصتهای صادراتی برای شرکتهای فناور، خلاق و دانشبنیان کشور انجام میشود. با توجه به ظرفیت بالای صنعت برق و الکترونیک کشور و توانمندی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی، حضور فعال در این نمایشگاهها میتواند بستر مناسبی برای تعاملات بینالمللی، تبادل فناوری و توسعه بازارهای صادراتی باشد.
این هیئت تجاری و فناور با هدف برقراری تعاملات اقتصادی، شناسایی ظرفیتهای صادراتی و مذاکره برای توسعه همکاریهای فناورانه، در سه نمایشگاه مهم آسیایی در حوزههای الکترونیک، فناوریهای موبایل و صنایع وابسته حضور خواهد یافت.
نخستین رویداد، نمایشگاه بینالمللی الکترونیک هنگکنگ (Hong Kong Electronics Fair) است که از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در مرکز همایشها و نمایشگاههای هنگکنگ برگزار میشود. این نمایشگاه یکی از بزرگترین رویدادهای آسیایی در حوزه فناوریهای الکترونیک، قطعات، سیستمهای هوشمند، اینترنت اشیاء، لوازم خانگی هوشمند و ابزارهای پوشیدنی است که سالانه میزبان صدها شرکت بینالمللی و هزاران بازدیدکننده تخصصی از سراسر جهان است.
دومین مقصد هیئت ایرانی، نمایشگاه بینالمللی واردات و صادرات چین (Canton Fair) است که از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر گوانگجو برگزار میشود. این نمایشگاه که از سال ۱۹۵۷ آغاز به کار کرده، یکی از معتبرترین و گستردهترین رویدادهای تجاری جهان به شمار میرود و در هر دوره به عنوان نقطه تلاقی عرضهکنندگان و خریداران بینالمللی از بیش از ۲۰۰ کشور شناخته میشود. بخش پاییزی این نمایشگاه، بهطور ویژه به محصولات صنعتی، تجهیزات الکترونیک، ماشینآلات، کالاهای مصرفی و نوآوریهای فناورانه اختصاص دارد.
در ادامه، اعضای هیئت تجاری از نمایشگاه بینالمللی موبایل هنگکنگ (Hong Kong International Mobile Electronics Fair) نیز بازدید خواهند کرد. این نمایشگاه که از ۲۶ تا ۲۹ مهر ۱۴۰۴ برگزار میشود، یکی از شاخههای تخصصی نمایشگاه الکترونیک محسوب میشود و بهطور ویژه بر محصولات حوزه ارتباطات همراه، تجهیزات ارتباطی نسل جدید، لوازم جانبی موبایل، فناوریهای هوش مصنوعی در ابزارهای همراه و راهکارهای نوآورانه در حوزه اینترنت اشیاء تمرکز دارد.