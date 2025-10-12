در این مراسم ۲ هزار و ۴۰۷ طرح آموزشی و پرورشی، ۲هزار و ۸۶۳ طرح میدان همدلی و ۱۳هزار و ۵۷۶ مدرسه طرح شهید عجمیان در سراسر کشور به صورت همزمان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز در آئین بهره برداری ازاین فضای آموزشی ضمن قدر دانی از حضور خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: در این برنامه شاهد حضور شهیدان والامقامی، چون عنایتی، جمشیدی و باباخانی هستیم. آموزش و پرورش در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه ۴۱ هزار دانش آموز و معلم تقدیم انقلاب اسلامی و میهن کرده است.

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی را مرهون ایثار شهدای عزیز کشورمان هستیم، تصریح کرد: به برکت خون شهدا و همت والای خیرین و مسئولان در استان ز جمله استاندار سختکوش در قالب نهضت ملی مدرسه سازی هر هفته شاهد افتتاح یک مدرسه، یک فضا و یا سالن ورزشی در حوزه آموزش و پرورش البرز هستیم.

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان البرز در آیین بهره بردای از این طرح های آموزشی گفت: مدرسه شهدای اسلام آباد در مساحت یک هزار و ۸۵۰ متر مربع با داشتن ۱۲ کلاس درس و فضای آزمایشگاهی، نمازخانه، سمعی و بصری، سرویس بهداشتی و سرایداری ساخته شد.

حمید مسعودی افزود: برای ساخت مدرسه شهدای اسلام ۴۰ میلیارد تومان و تجهیز آن ۳ میلیارد تومان هزینه شد. این مدرسه در قالب طرح‌های نهضت توسعه عدالت و فضا‌های آموزشی و با مشارکت مردم ساخته شده است.

مسعودی ادامه داد: امروز همزمان با سراسر کشور ۲۲ طرح آموزشی با ۲۰۰ کلاس درس و با زیر بنای ۲۴ هزار متر مربع افتتاح می‌شود که هزینه هر واحد آموزشی به طور میانگین حدود ۳۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه مردم این محله در ساخت و تکمیل مدرسه شهدای اسلام آباد، مشارکت بی نظیری داشتند، یادآور شد: انجام عملیات ساخت این طرح آموزشی حتی در جنگ ۱۲ روزه تعطیل نشد.

در استان البرز نیز ۲۲ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی با حضور عبداللهی استاندار البرز طی ارتباط وبیناری با رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.