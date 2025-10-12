امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ساخت غول پیکرترین تاور تمام ایرانی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰- ۱۵:۱۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
واکنش ها به توافق غزه
واکنش ها به توافق غزه
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا
بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
کمبود قطعات یدکی موتور سیکلت در بازار
کمبود قطعات یدکی موتور سیکلت در بازار
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
واکنش‌ها به جایزه نوبل صلح
واکنش‌ها به جایزه نوبل صلح
۱۴۰۴-۰۷-۱۹
خبرهای مرتبط

بومی‌ سازی بیش از ۳۰ تجهیز پتروشیمی با صرفه‌جویی ۵۰ درصدی ارزی

ساخت قطعات و تجهیزات پتروشیمی‌ های پارس جنوبی با مهندسی معکوس

جمهوری اسلامی ایران در جمع پنج تولیدکننده تجهیزات متانول جهان

رونق صنایع پایین دستی با تولید تجهیزات پتروشیمی

تولید در اراک، بهره‌برداری در اهواز

احداث واحد تولید آب سرد با فناوری ترکیبی در اصفهان

برچسب ها: تاور ، دانش ایرانی ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 