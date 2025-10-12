معاون استاندارد کشور در سفر به خوزستان گفت: زمان ترخیص کالا از بنادر کشور به ۶.۵ روز کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد کشور گفت: میانگین زمان ترخیص کالا در بنادر کشور از بهمن ماه سال گذشته تا کنون از ۹.۵ روز به ۶.۵ روز کاهش یافته که این اقدام با کوشش استاندارد محقق شده و سبب رفع مشکلات واحد‌های تولیدی در این بخش شد است.

محمودرضا طاهری در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد در محل اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات از جمله مهمترین اقدامات و تاثیرات استاندارد است و رعایت این فاکتور یک امر عادی و لازم الاجرا است.

وی با بیان اینکه ۳۲ هزار استاندارد ملی در کشور تعریف شده ادامه داد: ضروری است با کشور‌های مورد هدف تجاری ایران، تعامل سازنده در به اشتراک گذاشتن رعایت استاندارد جهانی کالا برای مبادلات تجاری تعریف و کمیته متناظر با بخش خصوصی برای استفاده از پیشنهادات سرمایه گذاران استفاده شود.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد کشور افزود: دیگر در واحد‌های تولیدی بازرس استاندارد مستقر نیست و واحد تولیدی خود موظف به بررسی وضعیت تولید است.

طاهری عنوان کرد: برای تسهیل تجارت و حمایت از تولید داخل هدفگذاری شده که تدوین روش اجرایی بدون حضور بخش خصوصی نباشد و لازم است در خوزستان بین اتاق‌های بازرگانی و استاندارد تفاهم نامه همکاری منعقد شود.

وی گفت: با مناطق آزاد کشور نیز تفاهم‌نامه‌های همکاری منعقد شده تا در صادرات و واردات کالا همکاری و حضور فعال داشته باشند.