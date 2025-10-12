بازرس کل استان کرمان گفت:در سال قبل ۲۷۰۰ میلیارد ریال وجوه برگشتی به بیت المال داشتیم و میزان اراضی اعاده شده به بیت المال جمعاً ۶۳ هکتار بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای سالاری در نشست خبری گفت :خیلی از پیگیری‌هایی که در استان انجام شد مطالبات اصحاب رسانه بوده که نتایج خوبی به دنبال داشته البته با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم اما از زیر صفر بالاتر آمدیم.

وی افزود:در دو اصل قانون اساسی به جایگاه سازمان بازرسی اشاره شده و به اجرای صریح قانون تاکید کرده که سازمان بازرسی وظایف خطیری بر عهده دارد تا بتواند بر اجرای قانون و حسن اجرای امور نظارت کند.

آقای سالاری گفت: در طول یک سال گذشته پرونده‌های مختلفی برای صیانت از بیت المال بر اساس دغدغه مردم تشکیل شده و فقط به تشکیل پرونده اکتفا نشده بلکه به صورت عملیاتی وارد شدیم تا موارد بررسی گردد که جمعاً ۳۳۲ پرونده برای صیانت از بیت المال تشکیل شده است.

وی بیان کرد:جمعاً در سال قبل ۲۷۰۰ میلیارد ریال وجوه برگشتی به بیت المال داشتیم و میزان اراضی اعاده شده به بیت المال جمعاً ۶۳ هکتار در یک سال گذشته بوده است.

آقای سالاری گفت: قرارگاه نظارتی حمایت از تولید در سازمان بازرسی شکل گرفته تا برای سرمایه گذار مصوباتی که معین میشود اجرایی گردد و موانع پیش رویش برطرف گردد تنها به مصوبه اکتفا نشود زیرا مصوبات به درد سرمایه‌گذار نمی‌خورد بلکه اجرایی شدن مصوبه مهم است.