جمعیت هلالاحمر مازندران در ششماهه نخست سال جاری، خدمات درمانی و توانبخشی به بیش از ۳۴ هزار نفر ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران اعلام کرد: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، خدمات درمانی و توانبخشی به بیش از ۳۴ هزار نفر ارائه کرده است.
غلامعلی فخاری اشرفی گفت: در این مدت، ۳۸۲۸ نفر واکسینه شدند، بیش از ۲۰۰۰ نفر از خدمات فیزیوتراپی بهرهمند شدند و نزدیک به ۲۵۰ نفر در مراکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تحت مراقبت قرار گرفتند.
وی افزود: همچنین ۷۵ نفر از خدمات روانشناسی استفاده کردند و ۶۴۵ نفر نیز خدمات تخصصی ارتوپدی فنی دریافت کردند.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران به اقدامات مکمل و حمایتی این نهاد نیز اشاره کرد و گفت: اعزام تیمهای مجهز درمانی به مراسم اربعین، آمادهباش ۷ تیم تخصصی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، معرفی ۳۲ روانشناس به سامانه ۴۰۳۰ و پشتیبانی بیمارستان تخصصی نورافشار از جمله این اقدامات بوده است.
وی از دیگر برنامههای اجراشده خبر داد و گفت: پویش ماهانه توزیع قرص ویتامین D در بین کارکنان، بررسی سالانه سلامت کارکنان، پایش سلامت تیم واکنش سریع و بهروزرسانی تجهیزات آمبولانسها و انبارها نیز در راستای ارتقای کیفیت خدمات انجام شده است.
بر اساس این گزارش، هلالاحمر مازندران با نصب سیستم اعلام و اطفای حریق در تمام مراکز درمانی و تهیه برنامه عملیاتی قرارگاه پشتیبانی، زمینه ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات را فراهم کرده است.