وزارت ورزش و جوانان با استفاده از اعتبارات فنی و اعتباری و در قالب همکاری با بانک توسعه تعاون، اقدام به اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی کرد.

اعظم کریمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس اعلام این وزارت‌خانه، متقاضیان حقیقی و حقوقی بدون هیچ‌گونه شرط سنی می‌توانند از این وام‌ها بهره‌مند شوند. تنها شرط اساسی برای دریافت تسهیلات، توانایی متقاضی در ایجاد شغل برای جوانان کشور به همراه تامین بیمه برای آنهاست.

وی افزود: مبلغ این وام‌ها بر اساس تعداد نیرو‌های بیمه‌شده‌ای که متقاضی متعهد به استخدام آنها می‌شود، از زیر یک میلیارد تومان تا سقف ۱۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان گفت: شرایط لازم، مدارک مورد نیاز، نحوه بازپرداخت و جزئیات دوره تنفس این تسهیلات، به طور کامل در وبگاه وزارت ورزش و جوانان در بخش «تسهیلات اشتغال‌زایی» تشریح شده است.

کریمی افزود: از تمام کارآفرینان و فعالان اقتصادی دعوت شده تا برای استفاده از این فرصت و مشارکت در امر اشتغال‌زایی، به سایت مذکور مراجعه کنند.