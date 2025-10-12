به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران طی گشت و پایش‌های اخیر در پارک ملی خجیر و سرخه حصار تهران و همچنین مناطق کاوه ده و ارجمند فیروزکوه، ۶ شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند.

بر اساس اعلام این یگان، از متخلفان ۱۱ لاشه حیوانات شکار شده و همچنین چندین سلاح شکاری و ادوات شکار کشف و ضبط شد.

این اقدام در راستای حفاظت از حیات‌وحش و جلوگیری از شکار غیرمجاز انجام شده و ماموران محیط زیست تأکید کردند که با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد .