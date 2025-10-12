مدیرعامل پست استان خوزستان گفت: در راستای هوشمندسازی و احراز مکانی، ۹۵ درصد از کد‌های پستی اماکن شهری استان معادل یک میلیون و ۹۱۰ هزار مکان، ژئو کد (نشان گذاری مکان محور) شده‌اند.

ژئوکد دار شدن یک میلیون و ۹۱۰ هزار مکان شهری و روستایی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله در نشست با رسانه‌های خوزستان به مناسبت روز جهانی پست به طرح «پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده» (GNAF) اشاره کرد و گفت: در این حوزه، خوزستان رتبه دوم کشور را در اختیار دارد و ۹۵ درصد این طرح تاکنون در حوزه شهری انجام شده است.

وی با اشاره به مزایای این طرح ملی بیان کرد: تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی، کاهش حضور فیزیکی مردم در ادارات، کاهش بروکراسی اداری و به طور کلی تسریع در امور مردم، از جمله مزایای تمایز کد شناسایی اماکن است.

حموله با اشاره به تاکید رییس‌جمهور بر اجرای کامل دولت الکترونیک در روستا‌ها برای سرشماری ۱۴۰۵، از پیشرفت‌های استان در این حوزه خبر داد و گفت: از ابتدای فروردین ماه امسال، در سطح استان خوزستان ۴۷۰ هزار مکان روستایی شناسایی شده و برای چهار هزار و ۵۰۰ روستا کد ابلاغ شده است.

وی افزود: خوزستان پس از استان‌های خراسان و اصفهان، از نظر تعداد مکان، بیشترین آمار را دارد.

حموله با تقدیر از همکاری بخش خصوصی گفت: امروز افتخار داریم که با کمک بخش خصوصی حدود ۸۰ نفر مشغول فهرست‌برداری و جمع‌آوری داده‌های آماری هستند؛ این تیم تاکنون ۵۵ درصد طرح GNAF را در بین ۴۷۰ هزار مکان روستایی محقق کرده و حدود سه هزار و ۶۹۵ نقشه تهیه کرده است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح‌های نوین، گام بلندی در جهت توسعه خدمات پستی و دولتی در استان خوزستان و به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی محسوب می‌شود.

طرح GNAF را می‌توان کلید تحقق دولت الکترونیک دانست؛ سامانه‌ای که تکمیل آن به معنای هویت‌بخشی به مکان‌های کشور است. اهمیت این طرح باعث شد در بازدید سرزده رییس جمهور دولت چهاردهم از وزارت ارتباطات و حضور در جلسه معاونان این وزارتخانه، بر تسریع فرایند اجرا و بهره‌برداری آن تاکید شود.

دو رکن کلیدی و اساسی دولت الکترونیک کد ملی و کدپستی است که تنها با تحقق طرح GNAF ممکن می‌شود. ایجاد مدیریت یکپارچه داده‌ها در کشور یکی دیگر از دلایل اهمیت تکمیل این پروژه است و مهم‌تر از آن، جی‌نف مانعی محکم برای مقابله با فساد، رانت و سوءاستفاده‌های سیستمی است.

هدف از اجرای پروژه ملی GNAF، هویت‌بخشی به مکان‌هاست؛ همان‌طور که برای هر فرد کد ملی صادر می‌شود، برای هر مکان نیز کد شناسایی یکتا تعریف خواهد شد. بنا بر تأکید رئیس جمهور، این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ نهایی شده و مبنای سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ قرار خواهد گرفت.

مدیر کل پست خوزستان از فعال بودن ۳۵۰ دفتر پیشخوان در قالب ICT شهری و روستایی خبر داد و بیان کرد: سه هزار و ۵۰۰ نفر در این دفاتر مشغول به کار هستند که در ۶ ماه اخیر شاهد رشد قابل توجه شاخص خدمات پستی در سطح استان بوده‌ایم.

وی همچنین به رشد ۹ درصدی ترافیک مرسولات در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: این رشد در حوزه‌های مرسولات ثبتی، تجارت الکترونیک و مرسولات الکترونیکی محقق شده است.

مدیرکل پست خوزستان همچنین به جزئیات رشد مرسولات ثبتی و تجارت الکترونیک اشاره کرد و گفت: حجم مرسولات ثبتی شامل پست‌نامه، پیش‌نامه، اسپرس و پست‌نامه و سرویس ویژه با چهار درصد رشد، از ۱۱ میلیون به ۱۲ میلیون مرسوله رسیده است.

وی بیان کرد: همچنین در حوزه خرید و فروش اینترنتی، تعداد مرسولات از ۳۰۴ هزار به ۴۱۶ هزار مرسوله افزایش یافته و تعداد فروشگاه‌های فعال نیز از ۱۵۰ به ۲۳۰ فروشگاه رسیده است.

حموله خاطر نشان کرد: تعداد متقاضیان کد پستی در سطح استان نیز از ۹۶۲ هزار به یک میلیون و ۶۰۳ نفر تا پایان شهریورماه افزایش یافته است.

وی با اشاره به ورود ۲۱ میلیون مرسوله به استان اظهار کرد: توزیع این مرسولات بر عهده ۴۰۰ نفر از کارکنان پرتلاش دفاتر پستی در سطح مناطق شهری و روستایی است.

مدیرکل پست خوزستان به آغاز فعالیت مرکز تجهیز مبادلات استان از سال گذشته با متراژ هشت هزار متر مربع و زیربنای سه هزار متر مربع اشاره کرد و گفت: این طرح که سه سال در مرحله ساخت بود سال گذشته با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی به بهره‌برداری رسید و جایگزین فضای ۶۰۰ متری پیشین در اهواز شد.

وی همچنین از پیش‌بینی اجرای یک طرح چهار هزار متری دیگر در آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، بی شک کیفیت خدمت‌رسانی را افزایش می‌دهد.

حموله یادآور شد: امسال تعداد خودرو‌های سبک و نیمه‌سنگین پستی از ۶۷ به ۸۳ دستگاه افزایش یافته و اکنون از ۳۰ کامیون و سه وانت برای جمع‌آوری مرسولات در سطح استان استفاده می‌شود.

وی افزود: همچنین خطوط توزیع امانت نیز با افزایش ترافیک، از ۷۶ خط به ۱۰۱ خط رسیده است.

مدیرکل پست خوزستان با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات بر هوشمندسازی از راه‌اندازی دستگاه کاملا ایرانی تجزیه مرسولات با همکاری شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان خبر داد که با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان از خردادماه امسال اجرایی شده است.

وی بیان کرد: این دستگاه قادر است در هر ساعت چهار هزار مرسوله را به صورت هوشمند تجزیه کند و در هر شیفت، ۳۲ هزار مرسوله را آماده ارسال به نقاط استان نماید.

حموله گفت: این سیستم منجر به ارتقای بهره‌وری، افزایش نقاط تجزیه مبادلات و کاهش بی‌نظمی ناشی از خطای انسانی به صفر، خواهد شد.

راه‌اندازی سامانه ۱۹۳ و نرم‌افزار «دستیار پستی من» در خوزستان

مدیرکل پست استان خوزستان از راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۹۳ و نرم‌افزار «دستیار پستی من» برای تسهیل و بهبود خدمات پستی در این استان خبر داد و گفت: سامانه ۱۹۳ راه‌اندازی شده و به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی نیاز متقاضیان است.

وی از راه‌اندازی سرویس جدید «پست عشایر» در استان خبر داد و گفت: جامعه عشایری تاکنون از خدمات پستی محروم بودند و در گذشته باید حتما آدرس ثابتی را در شهر یا روستا ارائه می‌دادند، اما اکنون هشت استان به عنوان پایلوت انتخاب شده و نمایندگی سیار پست به زودی در مناطق عشایری خوزستان راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل پست خوزستان از واگذاری مسئولیت چاپ و توزیع شناسنامه نوزادان به اداره پست پس از ثبت در دفاتر ثبت احوال خبر داد و گفت: حدود ۲ میلیون شناسنامه در استان به‌روزرسانی و تغییر نکرده است.