به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی پاراوزنه‌برداری جهان به میزبانی مصر امروز یک شنبه در رده بزرگسالان، روح اله رستمی ملی پوش کشورمان در دسته ۸۸ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۲۳۵ کیلوگرم شد و در حرکت دوم نیز وزنه ۲۴۳ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۲۴۵ کیلوگرم بازماند و در نهایت توانست عنوان نایب قهرمانی جهان و اولین مدال نقره تیم بزرگسالان کاروان ایران را از آن خود کند.

سعید اسکندرزاده دیگر نماینده کشورمان در گروه C این دسته وزنی به مصاف حریفان خود رفت و در حرکت اول و دوم به ترتیب وزنه ۱۷۵ و ۱۸۲ کیلوگرم را مهار کرد. وی در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۹۱ کیلوگرم بازماند و در این گروه در جایگاه دوم قرار گرفت.

تیم ملی بزرگسالان آقایان کشورمان با ترکیب حسن پاشا پور، علیرضا ایزدی، محسن بختیار، امیر جعفری، روح اله رستمی، سعید اسکندر زاده، علی اصغر ابارقی، مبین محمدی، علی اکبر غریب شاهی، مهدی صیادی، احمد امین زاده، با هدایت حسین توکلی و احمد ملاحسینی در این رویداد حضور دارد.

مسابقات بخش بزرگسالان از ۱۹ تا ۲۶ مهرماه (۱۱ تا ۱۸ اکتبر) برگزار می‌شود و روز پایانی آن به رقابت‌های تیمی اختصاص دارد. در مجموع، ۵۴۲ ورزشکار از ۷۱ کمیته ملی پارالمپیک در این رقابت‌ها حضور دارند.