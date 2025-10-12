نماینده ولی‌فقیه در استان همدان گفت: تبلیغ زکات صرفاً یک وظیفه شرعی نیست، بلکه احیای مسئولیت اجتماعی مشترک همه مردم و مدیران محلی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی در جلسه شورای زکات استان همدان افزود: زکات نماد احساس مسئولیت در برابر جامعه است و همه از مردم تا مدیران باید در احیای این ارزش دینی مشارکت فعال داشته باشند.

او تصریح کرد: آمار فعلی زکات پرداخت‌شده با واقعیت میدانی فاصله دارد و ضروری است فرمانداران و روحانیان محلی از طریق رصد دقیق، میزان واقعی پرداخت زکات در شهرستان‌ها را جمع‌آوری و تحلیل کنند تا برنامه‌ریزی‌ها بر پایه داده‌های واقعی انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به مجموع حدود شش میلیارد تومان زکات پرداخت‌شده از محصولات گندم، جو، انگور و کشمش، گفت: در شهرستان‌های برخوردار مانند ملایر که تولید کشمش بالاست، باید تمرکز و برنامه‌ریزی بیشتری برای بهره‌گیری از ظرفیت زکات انجام شود.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: به عنوان نمونه، طبق آمار رسمی بیش از دویست‌هزار تن کشمش در شهرستان ملایر تولید می‌شود و این ظرفیت عظیم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین منابع زکاتی برای طرح‌های توسعه روستایی داشته باشد.

او تصریح کرد: شورای زکات با فرمانداران، طرح‌های مشترک عمرانی برای روستا‌ها تعریف کنند تا مردم اثر مستقیم زکات را در آبادانی زندگی خود ببینند.

استاندار همدان هم با تأکید بر نقش زکات در نظام دینی و مالی کشور گفت: زکات نه‌تنها عبادت اقتصادی، بلکه ابزار اثرگذار برای عدالت اجتماعی و توسعه عمرانی است.

حمید ملانوری‌شمسی همچنین از طرح جدید حمایت سه‌برابری اعتباری برای شهرستان‌هایی خبر داد که تا پایان سال در جذب و اجرای طرح‌های مرتبط با زکات فعال باشند.

او با تشریح جایگاه زکات در نظام اسلامی تصریح کرد: در حالی‌که دولت‌ها از مسیر قوانین به‌دنبال تأمین مالی هستند، اسلام پیش‌تر روش‌هایی همچون زکات، خمس و صدقات را برای گردش درست سرمایه اجتماعی تعیین کرده است.

استاندار همدان گفت: اجرای صحیح این اصول دینی می‌تواند بخش بزرگی از نیاز مالی جامعه را برطرف کند و همزمان همدلانه‌ترین شکل خدمت به مردم را رقم بزند.

حمید ملانوری‌شمسی افزود: زکات باید از یک تکلیف مذهبی فراتر رود و به موتور محرک توسعه محلی تبدیل شود، اگر مدیران شهرستان‌ها با روحانیت و مردم هم‌دلانه عمل کنند، آثار آن در آبادانی روستاها، سامان خانواده‌های ضعیف و تقویت همبستگی اجتماعی به‌وضوح دیده خواهد شد.