استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به جایگاه راهبردی فرودگاه شهید باکری ارومیه در غرب کشور، انتظار می رود پرواز‌های خارجی از ارومیه به مقاصد بین‌المللی افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با محمد امیرانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برای بررسی راهکار‌های توسعه سطوح پروازی، افزایش پرواز‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌های استان برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی فرودگاه شهید باکری ارومیه در غرب کشور، گفت: انتظار می‌رود با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، پرواز‌های خارجی از ارومیه به مقاصد بین‌المللی از جمله روسیه، دبی، عراق و ترکیه افزایش یابد.

رضا رحمانی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و ظرفیت بالای تعاملات اقتصادی و فرهنگی با کشور‌های همسایه، افزود: فرودگاه ارومیه می‌تواند به قطب پروازی شمال‌غرب کشور تبدیل شود و خواستار تسریع در روند اجرای طرح توسعه ترمینال و سطوح پروازی این فرودگاه هستیم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز با تأکید بر اهمیت اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای فرودگاه ارومیه، خاطرنشان کرد: مطالعات بهسازی و نوسازی سطوح پروازی انجام شده و توسعه اپرون و ترمینال پرواز‌های خارجی در دستور کار قرار دارد.

محمد امیرانی از استقبال شرکت متبوع خود از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌هایی همچون ساخت جایگاه تشریفات VIP، هتل و ترمینال کارگو به روش BOT خبر داده و افزود: جانمایی باند جدید فرودگاه انجام شده و با تکمیل مراحل قانونی، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.