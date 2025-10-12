معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از برنامه‌ریزی برای اجرای طرحی با عنوان جمعه‌های نشاط در استان خبر داد و گفت: هدف از این پویش، بازگرداندن سلامت، آرامش و بهداشت روان به جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل‌الله‌پور در همایش گرامیداشت هفته بهداشت و روان بیان کرد: «رفتار مشارکت‌جویانه»، «همدلی» و «ارتقای نهاد انسانیت» از ضرورت‌های امروز جامعه در حال گذار است و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با ناملایمات این نظام ضروری است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای فعال‌کردن نهاد‌های مدنی و اجتماعی ادامه داد: ۲ رویکرد اساسی این برنامه‌ها «دفاع از حقوق زن» و «دفاع از حقوق کودک» است.

فضل الله پور از وجود ۱۵ یا ۱۶ مرکز اورژانس اجتماعی در استان خبر داد و افزود: «شناسنامه محلات» در استان با رویکردی ایجابی به مسائل اجتماعی در دست تدوین است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان اظهار کرد: ضروری است به سمت جامعه‌ای با محوریت «اخلاق»، «همدلی» و «مشارکت» حرکت کرد و از برنامه‌های عملی مانند «جمعه‌های نشاط» و فعال‌سازی ظرفیت‌های خفته برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و عبور از این «دوران گذار» بهره گرفت.

در ادامه این نشست مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان اولین قدم برای رشد و ارتقای آموزش و پرورش را «مطالعه وضع موجود» عنوان کرد و گفت: باید بدانیم کجا ایستاده‌ایم، مشکلاتمان چیست و برای حل آنها چه باید بکنیم.

ناصر علی‌فر از تدوین ۵۰۰ اولویت کاری برای خروج از وضعیت موجود خبر داد و اظهار کرد: این اولویت‌ها شامل موارد آموزشی، پرورشی، زیرساختی و تکمیلی هستند و آمار‌های موجود در بحث آسیب‌های اجتماعی مناسب نیست.

وی ضمن هشدار نسبت به عادی‌انگاری آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان گفت: برای حل مشکلات این گروه درگیر با آسیب‌های اجتماعی باید از ظرفیت مشاوران، مدیران و معلمان استفاده نمود.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان از تبدیل وضعیت تعدادی از نیرو‌های فرهنگی به سمت مشاوره مدرسه خبر داد و بیان کرد: نمی‌توان به دانش‌آموز افسرده، درس فیزیک و ریاضی و تاریخ یاد داد باید ابتدا ذهن آن‌ها را آماده کرد و این وظیفه مشاور، مدیران، معاونان و همه معلمان است.