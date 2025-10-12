تیم تحقیقاتی دانشگاه تبریز با تولید رقیق‌کننده انجمادی ویژه اسپرم خروس آرین، گامی مهم در بهبود فناوری تلقیح مصنوعی و تقویت زنجیره تولید نژاد ملی مرغ گوشتی کشور برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، توسعه فناوری تلقیح مصنوعی در نژاد ملی مرغ آرین «مطالعه کیفیت اسپرم خروس لاین آرین در شرایط فیزیولوژیک، سردسازی و انجماد» عنوان طرح پسادکتری مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور است که توسط فاطمه زارعی، با راهنمایی نادر اسدزاده عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام شده است.

زارعی درباره این طرح توضیح داد: صنعت پرورش طیور در هر کشوری می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا کند.

در ایران مرغ لاین آرین به‌عنوان اولین حلقه زنجیره صنعت طیور طی سال‌های متمادی و با سرمایه‌گذاری بسیار و به کار بردن روش‌های پیچیده علمی به دست آمده است. این سرمایه ملی به‌عنوان یکی از هشت لاین مرغ گوشتی جهان و یکی از ارکان پدافند غیر عامل در امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در برنامه احیاء و توسعه مرغ لاین آرین با انجام تحقیقات در زمینه بهبود عملکرد این سویه تلاش کرده تا زمینه حضور این لاین در بازار کشور را فراهم کند.

برای رسیدن به این هدف بررسی عملکرد تولیدمثلی خروس لاین آرین به‌منظور تعیین نقاط قوت و ضعف این سویه و ارتقاء عملکرد تولیدمثلی آن ضروری به نظر می‌رسد. این هدف با تهیه بانک اسپرم منجمد خروس آرین که امکان حفاظت ژنتیکی این سویه را فراهم می‌کند و همچنین توسعه فناوری تلقیح مصنوعی در لاین آرین تأمین خواهد شد.

این دانش آموخته دانشگاه تبریز تلقیح مصنوعی را یکی از مهم‌ترین ﻓﻨﺎوریﻫﺎ جهت افزایش کارایی تولیدمثل و اصلاح ژنتیکی طیور دانست؛ چرا که به‌وسیله این فناوری با استفاده از چندقطعه خروس با پتانسیل ژنتیکی و باروری تأیید شده می‌توان هزاران واحد اسپرم را برای مرغ‌ها فراهم کرد.

وی خاطر نشان کرد: ازآنجاکه مهم‌ترین عامل موفقیت در تلقیح مصنوعی مرغ، دسترسی به اسپرم سالم و بارور است، انجام پژوهش در راستای دسترسی به اسپرم منجمد خروس برای تلقیح مصنوعی قطعاً یکی از ضروریات بسیار مهم در صنعت طیور محسوب می‌شود. به همین دلیل در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای بهینه‌سازی رقیق‌کننده‌های انجمادی به‌منظور بهبود کیفیت اسپرم منجمد انجام شده است.

زارعی خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این پژوهش دستیابی به رقیق‌کننده انجمادی مختص اسپرم خروس آرین به‌منظور تأمین بانک اسپرم منجمد و گسترش فناوری تلقیح مصنوعی در لاین آرین بود که خوشبختانه حاصل شد.