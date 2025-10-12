به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس به نقل از اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان، مدیرکل این اداره گفت: افتتاح رسمی طرح های آموزشی هرمزگان همزمان با بهره برداری از طرح های نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت‌مردم در سراسر کشور صورت گرفت.

مهدی باوقار افزود: در حال حاضر340 فضای آموزشی با هزار و500 کلاس درس در هرمزگان در نهضت توسعه عدالت آموزشی در حال اجرا است که160 فضای آموزشی در مهرماه سالجاری به بهره برداری رسیده و مابقی آن دارای60 درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان‌ گفت: هرمزگان در نهضت توسعه عدالت آموزشی در تعداد پروژه ها رتبه 5 و در تعداد دانش آموز رتبه هفدهم دارد.

گفتنی است: دوهزار و 407 طرح آموزشی و‌ پرورشی، دو هزار و۸۶۳ طرح میدان‌همدلی وسیزده هزار و۵۷۶ مدرسه طرح شهید عجمیان در طرح های نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت‌مردم به صورت همزمان در سراسر کشور رسماً به بهره برداری رسید.