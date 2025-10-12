پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه تمام دانشگاهها و مراکز پژوهشی به صورت خودجوش فعالیتها و اقداماتی برای پیشرفت و توسعه در فناوریها را آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در جلسهای در خصوص نیازمندیهای علم و فناوری با بیان اینکه توسعه علم و فناوری بویژه فناوریهای پیشرفته و نوین نگاه راهبردی دولت است تا اثری ماندگار برای کشور بر جای بماند، افزود: با توجه به نیازهای کشور اقتدار علمی و فناوری بویژه در حوزههای دفاعی، هوش مصنوعی، پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در اولویت قرار گیرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای کشور با وجود نخبگان جوان و استادان دانشگاهی، بر ضرورت جبران کاستیها در حوزه فناوریهای جدید به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد و گفت: در دهههای گذشته جمهوری اسلامی ایران همواره دست برتر را در منطقه در حوزههای امنیت سایبری و دستاوردهای فناورانه داشت که باید همکاری و همافزایی تمام دستگاههای امر و دانشگاهها در کنار ظرفیتهای بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان بار دیگر به جایگاه واقعی و اول منطقه در حوزه علم و فناوری برسیم.
آقای عارف خاطرنشان کرد: دولت در سه سال آتی علاوه بر تعیین و تکلیف اولویت دستیابی به فناوریهای پیشرفته در وزارتخانههای ذیربط، صندوقهای حمایتی را به پشتیبانی از فعالیتهای حوزه فناوریها ملزم کرده است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه تعداد مقالات علمی تولیدی دانشگاهها قابل مقایسه با یک دهه گذشته نیست، تصریح کرد: کارگروههایی در دولت برای رسیدگی به وضعیت معیشتی اساتید تشکیل شده است که تمرکززدایی، فراهم آمدن سازوکارهای لازم برای درآمدهای اختصاصی دانشگاه و اعطای اختیارات لازم از جمله این اقدامات است.
آقای عارف در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و مسئولان مرتبط حضور داشتند، بر ضرورت صرفه جویی در مراکز و واحدهای دانشگاهی تاکید کرد و گفت: باید به سمت ایجاد آزمایشگاه ملی و بهرهگیری از ابزارهای هایتک حرکت کنیم و همچنین مأموریتهای علمی و فناوری را برای دانشگاه جدی بگیریم تا بتوانیم در منطقه در جایگاه خوبی قرار بگیریم و با اقتدار علم و فناوری پیش برویم.