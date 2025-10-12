به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این فیلم در سینماهای بازار شهر، تربیت، شهر آفتاب، محراب، آیه و کانون پردیسان اکران می شود.

مجنون یکی از فیلم های حاضر در چهل و‌‌ دومین جشنواره فیلم فجر بود که تلاش کرده، پس از آنکه سینمای ایران تجربه‌های متفاوتی در بازنمایی چهره‌ شهدای دفاع مقدس داشته، اثری در خصوص بخشی از دلاوری های جانانه شهید مهدی زین الدین و برشی از حماسه‌آفرینی سایر شهدا و رزم‌آوران لشگر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) در جزیره مجنون و عملیات بزرگ خیبر را به تصویر کشیده است.