معاون عملیات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ضمن تشریح ۷ عملیات ویژه سهامداری در تابستان سال جاری، ارزش تسویه معاملات در بازار سرمایه را ۷۵۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی، علی روستایی اظهار داشت: در سه ماه دوم سال جاری، تسویه وجوه معاملات سهامداران بازار سرمایه برای «سهام، اوراق، صندوق‌ها و مشتقات» به ارزش ۶۶۶ هزار میلیارد تومان و برای بازار فیزیکی بورس انرژی ۹۳ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

توزیع ۵۲ هزار میلیارد تومان سود

وی در ادامه افزود: در فصل تابستان امسال، ۵۲ هزار میلیارد تومان سود برای ۲۳ میلیون و ۹ هزار و ۲۶۲ سهامدار متعلق به ۳۲۲ ناشر و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان سود انواع اوراق و صندوق‌ها در ۶۲۶ نماد سررسید شده برای ۲۵۱ هزار و ۶۳ سرمایه گذار از طریق سامانه سجام به حساب سرمایه گذاران واریز شده است.

ادغام افزایش سرمایه برای ۹۸ نماد

روستایی تصریح کرد: پذیره نویسی حق تقدم برای ۸ نماد، سلب حق تقدم برای ۲ نماد، تجمیع حق تقدم استفاده نشده برای ۲۲ نماد و اعمال و اعمال/ ادغام افزایش سرمایه برای ۹۸ نماد در سه ماه دوم سال جاری صورت گرفته است.

گردشی در دنیای نماد‌ها

معاون عملیات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خاطر نشان کرد: در بازه زمانی ۳ ماه دوم امسال، تخصیص دارایی اولیه در زمان درج نماد به میزان ۴۷۹ میلیارد ورقه بهادار برای ۲۳۴ نماد/نفر، درج نماد‌های سهام، انواع اوراق، صندوق‌ها و مشتقات به ارزش اسمی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان برای ۲ هزار و ۲۹۸ نماد، افزایش و کاهش سقف برای ۶۵ نماد و ۲ هزار و ۴۷ حذف نماد هم عملیاتی شد.

پاسخ به استعلامات

وی با اعلام این که در تابستان امسال استعلامات حقوقی برای یک هزار و ۹۱ پرونده صورت گرفته است اظهار داشت در این دوره، ۵۶۸ گزارش برای ناشران جهت ارائه در مجمع نیز انجام شده است.

رفع ممنوع المعاملگی ۵۹۲۴ کد

روستایی گفت: در دومین فصل سال ۱۴۰۴ تعداد ۵ هزار و ۹۲۴ کد در جریان اعمال و رفع ممنوع المعالگی قرار داشته‌اند و در عین حال یک هزار و ۵۲۵ کد «حقوقی، سبد، خارجی و برق» صادر و برای ۸ هزار و ۵۸۴ کد سبد متعلق به یک هزار و ۵۴۵ نفر/نماد، تمدید، متمم و فسخ قرارداد سبدگردانی عملیاتی شده است.

در همین حال در ۲ هزار و ۹۸۰ پرونده متعلق به ۳ هزار و ۳۳۲ کد نیز به روز رسانی مشخصات هویتی صورت گرفته است.

توثیق ۱۱۰ میلیارد ورقه بهادار/ رفع توثیق ۱۳۸ میلیارد ورقه بهادار

این مقام رسمی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص تازه‌ترین آمار درباره توثیق و رفع توثیق ورقه بهادار در سه ماه دوم سال جاری افزود: برای ۵ هزار و ۷۱۶ نفر/نماد به میزان ۱۱۰ میلیارد ورقه بهادار عملیات توثیق سهام، برای ۴۸ هزار و ۳۴۹ نفر/نماد ۱۳۸ میلیارد ورقه بهادار، عملیات رفع توثیق سهام، برای ۶۰ نفر/نماد ۵۳۳ میلیون ورقه بهادار قرار دادن در وضعیت فروش و برای ۵ نفر/نماد ۱۶ میلیارد ورقه بهادار خروج از وضعیت فروش اجرایی شده است.

توقیف ۶۶ میلیارد ورقه بهادار/ رفع توقیف ۳ میلیارد ورقه بهادار

وی در پایان اعلام کرد: در دوره زمانی ذکر شده، برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر/نماد به میزان ۶۶ میلیارد ورقه بهادار عملیات توقیف سهام، برای ۷ هزار و ۲۸۷ نفر/نماد ۳ میلیارد ورقه بهادار، عملیات رفع توقیف سهام، برای ۳ هزار و ۵۹۸ نفر/نماد یک میلیارد ورقه بهادار قرار دادن در وضعیت فروش و برای ۴۰۶ نفر/نماد یک میلیارد ورقه بهادار خروج از وضعیت فروش اجرایی شده است.