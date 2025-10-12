پخش زنده
در بسته خبری بهارستان شمال، نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی به بیان مهمترین مسائل و اقدامات استان پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در بسته خبری بهارستان شمال، نمایندگان مردم مازندران در مجلس به بیان اولویتهای استانی از جمله تکمیل بیمارستان بابلسر، توسعه ورزش همگانی، ایمنسازی راهها و بهبود شبکه توزیع محصولات کشاورزی پرداختند.
بابایی کارنامی، نماینده ساری از حمایتهای دولت برای توسعه ورزشهای همگانی خبر داد و باقرزاده، نماینده بابلسر و فریدونکنار بر اهمیت تکمیل بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی بابلسر تأکید کرد و گفت: با بهرهبرداری از این بیمارستان هزاران شغل ایجاد خواهد شد.
حسن نتاج، نماینده بابل بر افزایش رشتهها و تجهیزات حوزه بهداشت و درمان تأکید کرد و عالیه زمانی، نماینده ساری نیز از تأمین اعتبار و آغاز پروژه ایمنسازی شهرک فرهنگیان در بخش مرکزی شهرستان ساری خبر داد.
فاطمی، نماینده بابل از جذب اعتبارات ملی خوب برای بخش آموزش شهرستان بابل خبر داد و فیاضی، نماینده نور و محمودآباد در بازدید از محور سرخرود - محمودآباد از ناایمن بودن این جاده انتقاد و بر بهسازی آن تأکید کرد.
کشوری، نماینده قائمشهر، سیمرغ، سوادکوه، سوادکوه شمالی و جویبار نیز از نبود شبکه توزیع منصفانه محصولات کشاورزی انتقاد کرد.
این گزارش حاکی است نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی بر پیگیری مسائل مختلف استان از جمله توسعه زیرساختهای بهداشتی، آموزشی، راهسازی و حمایت از تولیدات کشاورزی تأکید دارند.