به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان، حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق مرزی در استان های پکتیکا و هلمند را تایید کرده است.

مقامات محلی هلمند نیز گفته اند منطقه مرزی " بهرامچه " استان هلمند هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفت.

گزارش ها حاکی از آن است که در حملات هوایی پاکستان به این شهرستان دو غیرنظامی افغان کشته شدند. رئیس اطلاعات و فرهنگ استان هلمند کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن یک غیرنظامی را تایید کرده است.

همچنین شهرستان " اسپین بولدک " استان قندهار نیز امروز هدف حملات هوایی ارتش پاکستان قرار گرفت .

از سوی دیگر جاده مرزی اسپین بولدک- چمن نیز نیز پس امروز در پی درگیری های مرزی دو کشور بسته شد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان امروز در نشست خبری خود گفت: پاکستان برای کاهش تنش ها قصد داشت یک هیئت به کابل اعزام کند که حکومت افغانستان آن را نپذیرفت .

در حال حاضر گذرگاه های مرزی افغانستان با پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک به روی رفت و آمد بسته شده است.