پخش زنده
امروز: -
دامنه حملات هوایی امروز ارتش پاکستان در خاک افغانستان گسترش یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان، حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق مرزی در استان های پکتیکا و هلمند را تایید کرده است.
مقامات محلی هلمند نیز گفته اند منطقه مرزی " بهرامچه " استان هلمند هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفت.
گزارش ها حاکی از آن است که در حملات هوایی پاکستان به این شهرستان دو غیرنظامی افغان کشته شدند. رئیس اطلاعات و فرهنگ استان هلمند کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن یک غیرنظامی را تایید کرده است.
همچنین شهرستان " اسپین بولدک " استان قندهار نیز امروز هدف حملات هوایی ارتش پاکستان قرار گرفت .
از سوی دیگر جاده مرزی اسپین بولدک- چمن نیز نیز پس امروز در پی درگیری های مرزی دو کشور بسته شد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان امروز در نشست خبری خود گفت: پاکستان برای کاهش تنش ها قصد داشت یک هیئت به کابل اعزام کند که حکومت افغانستان آن را نپذیرفت .
در حال حاضر گذرگاه های مرزی افغانستان با پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک به روی رفت و آمد بسته شده است.