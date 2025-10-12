به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی به مناسبت روز ملی پارالمپیک در نظر دارد نشست تخصصی دانش‌افزایی با عنوان «از ایثار تا افتخار؛ مسیر شکل‌گیری و شکوفایی جنبش پارالمپیک در ایران» را ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور ۲۳ مهر در محل پژوهشگاه برگزار کند.

این نشست با هدف تبیین جایگاه علمی، فرهنگی و تاریخی جنبش پارالمپیک و تلاش‌های ورزشکاران پارالمپیکی، به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود و بخشی از مجموعه برنامه‌های این پژوهشگاه در هفته ملی پارالمپیک است که با همکاری دانشگاه‌های سراسر کشور و مشارکت بخش‌های علمی و ورزشی اجرا می‌شود.