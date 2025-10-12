به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت هنرمند محبوب و شریف سینما، تلویزیون و تئاتر ایران، محمد کاسبی مردم شریف و هنردوست ایران را متأثر کرد.

محمد کاسبی، از دوران جوانی به عنوان یک سرباز در عرصه هنر تلاش کرد، تا پایان زندگی، سنگر خود را ترک نکرد و با حضور در آثار به یادماندنی نظیر «پدر»، «بایکوت»، «دوچشم بی‌سو» و «بدوک» و با تکیه بر هنر متعهد، اعماق قلب مخاطبان را هدف گرفت.

عشق به وطن و سربازان وطن به شهادتِ آثاری، چون «خوش رکاب»، همواره در دل او جاری بود و تا آخرین نفس ایستاد و از نخستین روز‌های انقلاب اسلامی برای تعالی هنر این مرز و بوم تلاش کرد و جهادگونه در صحنه حاضر شد.

تلاش متعهدانه او هرگز اجازه نخواهد داد که یاد و خاطره این مرد مهربان و دوست داشتنی از اذهان ملت شریف ایران برود و همواره نام نیک او بر زبان‌ها جاری خواهد بود.

این ضایعه دردناک را ابتدا به بازماندگان و سپس به ملت هنردوست و هنرپرور ایران تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال، رحمت بی‌کران و تداوم راه این هنرمند را مسألت دارم.