به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل آبفای استان اصفهان، در بازدید از امور آبفای منطقه پنج شهر اصفهان در جمع مدیر و روسای قسمت‌های این منطقه با بیان این‌که در نیمه نخست امسال حدود ۲۴ هزار کنتور فرسوده در سراسر استان تعویض شده است بر تعویض به موقع کنتور‌های فرسوده به منظور کاهش هدر رفت آب و ارتقای خدمات در این استان تاکید کرد.

ناصر اکبری افزود: این اقدام نقش مهی را در مدیریت بهینه مصرف آب و صدور قبض‌های عادلانه برای مشترکان ایفا می‌کند که در نهایت اصلاح الگوی مصرف و توزیع بهینه آب را در پی دارد.

وی همچنین خواستار انجام امور محوله با روحیه جهادی، رفع سریع حوادث و ارائه خدمات پایدار به مشترکان شرکت شد.

پایش لحظه‌ای مخازن، سرعت‌بخشی به نصب انشعابات، پیگیری در وصول مطالبات و مدیریت توزیع آب دیگر توصیه‌های مدیرعامل آبفای استان اصفهان در دیدار کارکنان امور آب و فاضلاب منطقه ۵ بود.