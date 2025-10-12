به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در این مراسم با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آبی در کشور گفت: بحران آب دیگر تهدیدی برای آینده نیست، بلکه امروز هم با مشکلات ناشی از آن رو‌به‌رو هستیم.

منوچهر حبیبی با بیان اینکه آب صدای زندگی است گفت: نجات آب تنها با احداث سد و تاسیسات امکان‌پذیر نیست، بلکه باید نگاهها، روش‌ها و شیوه‌هایمان را تغییر دهیم و در این بین نقش مردم بسیار حیاتی است.

داودی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز با بیان اینکه ایران جزو معدود کشورهایی است که آب را با بالاترین استاندارد جهانی برای مشترکان تامین می‌کند، گفت: در چنین شرایطی نباید با مصارف غیرضروری این منابع را هدر دهیم.



در مجموع ۴۴۵ اثر از ۱۶۶ کارتونیست از استان‌های مختلف کشور در دو بخش بزرگسالان و کودک و نوجوان به دبیرخانه جشنواره ملی کاریکاتور «مدیریت مصرف آب» ارسال شده بود که پس از داوری، برگزیدگان معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.