به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، فرمانده انتظامی استان البرز گفت: مقدار قابل توجهی اقلام اساسی قاچاق در يک انبار در شهرستان چهارباغ شناسایی شد که در بازرسی از آنجا بيش از ۲۸ ميليون عدد انواع کالا از جمله: روغن، کنسروجات، خيارشور قاچاق کشف کردند.

هداوند با بيان اين که ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان يک هزار ميليارد ريال تخمين زده شده است، گفت: در اين رابطه يک نفر شناسايی و برای انجام مراحل قانوني به مراجع ذی ربط معرفی شد.

وی گفت: پليس با هر فردي که با اقدامات مجرمانه قصد ضربه زدن به اقتصاد و معيشت مردم را داشته باشد، برابر قانون برخورد می کند.