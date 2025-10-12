پخش زنده
با حضور وبیناری رییس جمهور ۵۹ طرح آموزشی دراستان کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این طرحها در قالب نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم انجام شده است از این تعداد ۵۹ پروژه آموزش در قالب ۵۳ مدرسه با ۳۴۰ کلاس درس و ۴ استخر شنا و ۲ سالن ورزشی در استان کرمان افتتاح شد.
استاندار کرمان در این مراسم گفت: افتتاح هر مدرسه بزرگترین امیدواری را نسبت به آینده جامعه به وجود میآورد، هیچ رویدادی در عرصه عمرانی بهاندازه افتتاح یک مدرسه نمیتواند امید، نشاط و احساس پیشرفت را در جامعه تقویت کند.
محمدعلی طالبی با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی مقدمه عدالت اجتماعی است، افزود: در چارچوب طرح نهضت مدرسهسازی، فرصت ارزشمندی برای جبران کمبودها در حوزه آموزش و پرورش فراهم شده و استان کرمان نیز با جدیت در این مسیر گام برمیدارد.
وی با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در استان، بهویژه در مناطق کمبرخوردار و حاشیهای گفت: توان منابع دولتی برای تأمین همه مدارس مورد نیاز محدود است و لازم است از ظرفیت خیران، نهادهای محلی و حمایتهای ملی استفاده شود.