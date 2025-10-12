مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره ملی پرفسور هشترودی و جشنواره مونولوگ در شهرستان هشترود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نعمت‌الله پایان در مراسم رونمایی از کتاب دربند رنگ‌ها با اعلام برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره ملی پرفسور هشترودی و جشنواره مونولوگ در شهرستان هشترود بر لزوم اجرای کیفی و تاثیرگذار این رویداد‌ها برای انعکاس شایستگی‌های فرهنگی منطقه و خلق آثار پایدار در ذهن مخاطبان تاکید کرد.

وی افزود:این رویداد‌ها باید با استاندارد‌های کیفی بالا و اجرای جامع برگزار شوند تا جایگاه والای منطقه را به نحو شایسته‌ای برجسته سازند.

وی همچنین با اشاره به نقش اساسی جشنواره‌های فرهنگی و هنری در ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت ابعاد گوناگون فرهنگی اظهار داشت: این گونه برنامه‌ها باید آثاری پایدار و خاطره‌ای ماندگار در اذهان مخاطبان ایجاد کنند تا دستاورد‌های مثبت آنها در بلندمدت نیز تداوم یابد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری مستمر و هماهنگ میان مسئولان شهرستان عنوان کرد: با اجرای برنامه‌هایی نظیر هفته فرهنگی می‌توان گام‌های استواری در جهت تقویت هویت فرهنگی و تاریخی منطقه برداشت.

وی بیان داشت:این اقدامات فرصت مناسبی برای معرفی بیشتر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بومی فراهم می‌کند.

وی بر تسهیل مسیر رشد و توسعه هنرمندان منطقه به صورت جدی تاکید کرد و گفت: جریان هنر در جامعه نقش مستقیمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند لذا هر چه فعالیت‌های هنری و فرهنگی در متن جامعه نفوذ بیشتری یابد بستری برای افزایش نشاط اجتماعی و کاهش معضلات فراهم خواهد شد.

پایان گفت: ۱۳ میلیارد تومان برای برگزاری رویداد‌ها در استان امسال در نظر گرفته شده است.

پایان از راه اندازی فرهنگ وقف در استان خبر داد و گفت:با هزینه هزار میلیارد تومانی توسط یک خیر در تبریز مجتمع فرهنگی هنری عمدتا برای اهالی تئاتر در قالب وقف احداث خواهد شد.

وی از عضویت ۴۸ هزار نفر در صندوق هنر استان خبر داد و گفت: امسال ۶۵ میلیارد تومان هزینه بیمه، مستمری و بیمه تکمیلی هنرمندان پرداخت شده است.

مهدی پور صادق شهردار شهر هشترود هم از آمادگی شورای شهر و شهرداری برای احداث پردیس سینمایی در شهر هشترود خبر داد و گفت: برای شهر هشترود با داشتن هنرمندانی در عرصه‌های مختلف ایجاد این پردیس ضروری است.

وی هشترود را سرزمین صدا و سایه‌ها برای رویداد فرهنگی هشترود عنوان نمود و از همکاری شورای و شهرداری برای برگزاری آن خبر داد.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی خواستار تکمیل و تجهیز مجتمع فرهنگی هنری هشترود شد و گفت: برای ادامه عملیات این مجتمع ۳۰ میلیارد تومان نیاز است.

شهسواری از نصب دکل مخابراتی برای استفاده اینترنت و موبایل در قلعه باستانی تاریخی ضحاک خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته احداث موزه برای نگهداری اشیای کشف شده از قلعه نیز صورت خواهد گرفت.

گفتنی است مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با حضور مسئولین شهرستان از خدمات استاد معصومی به خاطر تالیف چندین مقاله و نویسندگی چند جلد کتاب با حضور در منزل وی تجلیل کرد.