به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در پی کسب خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یکی از کارگاه‌های صنعتی، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ میثم گوهری آرانی ادامه داد: در بازرسی از کارگاه ۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف وتوقیف شد.

وی گفت: پرونده فرد متخلف شناسایی شده هم برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.