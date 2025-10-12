ارف امرایی گفت: طی شش ماهه ی سال جاری بیش از ۸۱۷ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان بهسازی و روکش شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ ع

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان افزود: در حوزه ی راههای اصلی از ۵۰۱.۷ کیلومتر روکش آسفالت و بهسازی شده که ۱۹۶.۸ کیلومتر روکش تقویتی، ۸۸ کیلومتر روکش حفاظتی و ۲۱۶.۸ کیلومتر بهسازی لکه گیری و شانه سازی آسفالتی اجرا شده است.

وی بیان کرد: در حوزه ی بهسازی و روکش آسفالت روستایی هم ۱۹۵ کیلومتر آسفالت گرم و حفاظتی انجام شده است.

امرایی بابیان اینکه در حوزه ی راههای فرعی ۱۲۱ کیلومتر روکش آسفالت اجرا شده است ،افزود: در این حوزه ۵۷.۵ به صورت روکش تقویتی آسفالت گرم، ۱۲.۳ کیلومتر آسفالت رگلاژی و ۵۱.۲ کیلومتر روکش حفاظتی اسلاری سیل انجام شده است.