به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه هدف این همایش افزایش آگاهی، خود مراقبتی و سبک زندگی سالم در سالمندی است، افزود: مرکز بهداشت همدان، امسال ۲ همایش با شرکت ۱۲۰ نفر از سالمندان در راستای تکریم و ارتقاء خودمراقبتی سالمندان برگزار کرده است.

خانم سهرابی افزود: برنامه‌های امسال هفته سالمندان، با شعار حفظ کرامت و ارتقاء کیفیت سلامت سالمندان در ۷ محور برگزار شد.

او همچنین تصریح کرد: در طول سال هم دوره‌های آموزش سبک زندگی سالم با اولویت پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی و فشار خون بالا در مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت برگزار می‌شود.