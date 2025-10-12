به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده از دستگاه‌ های استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز در ۲ خانه مسکونی در سبزوار، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ اکبر محمدزاده افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با دادستان عمومی و انقلاب سبزوار، به محل‌ های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این مکان ها، ۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

وی ادامه داد: کارشناسان ارزش دستگاه‌ های غیر مجاز کشف شده را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند که در این زمینه، پرونده مقدماتی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.