پخش زنده
امروز: -
نمایندگان ایران دانش جهانی را برای توسعه هاکی روی یخ جوانان به ارمغان آوردند
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین مرحله از برنامه بینالمللی «مدیر هاکی جوانان IIHF» که با هدف ارتقای سطح مدیریتی و اجرایی هاکی پایه در کشورهای عضو برگزار میشود، با حضور پررنگ و موفقیتآمیز دو نماینده شایسته از جمهوری اسلامی ایران، آرمان بحری و محمد امین کرهای، در شهر بانکوک تایلند به پایان رسید.
آرمان بحری و محمد امین کرهای با شرکت در این دوره گواهی رسمی مرحله دوم دوره تخصصی مدیران هاکی جوانان IIHF (Youth Hockey Director Program Phase II) که گنجینهای از استراتژیها و متدهای روز دنیا را برای ساختاردهی پایدار هاکی روی یخ ایران است را کسب کردند.
این دوره شش روزه که توسط فدراسیون جهانی (IIHF) و با میزبانی دفتر توسعه منطقه آسیا برگزار شد، شرکتکنندگانی از کشورهای مختلف آسیایی را گرد هم آورد تا بر روی جدیدترین متدهای توسعه استعداد (Talent Development) و مدلهای اجرایی پایدار تمرکز کنند.
نمایندگان کشورمان پس از گذراندن مراحل آموزشی و کارگاههای تخصصی، با تمرکز بر چالشهای بومی ایران، نقشههای راهی عملیاتی تدوین کردند که مورد تأیید کارشناسان ارشد IIHF قرار گرفت.
گفتنی است دستاوردهای کلیدی این دوره شامل تحلیل و طراحی ساختار (ارائه سند راهبردی برای تلفیق آموزش هاکی با سیستم آموزشی مدارس و مدلسازی جذب بازیکنان در مناطق مختلف جغرافیایی ایران)، پایداری و منابع (تدوین محاسبات پایداری مالی برای حفظ و نگهداری بازیکنان جوان در بازه سنی ۸ تا ۱۶ سال، با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی داخلی) آموزش مربیگری (تمرکز ویژه بر بهروزرسانی آییننامههای آموزشی مربیان سطح یک و دو بر مبنای اصول «اجرای مهارت محور» مورد تأکید IIHF) مدیریت داده (آموزش استفاده از سیستمهای ردیابی عملکرد استاندارد جهانی برای ارزیابی علمی پتانسیل بازیکنان) میباشد.
وفچانا کاسمسانت، مدیر توسعه منطقهای IIHF در آسیا، ضمن قدردانی ویژه از عملکرد نمایندگان ایران، اظهار داشت: حضور ایران در این برنامه نشاندهندهی عزم جدی این کشور برای گسترش پایههای هاکی روی یخ در سطح ملی است. شرکتکنندگان ایرانی با انگیزه، پشتکار و دیدگاه توسعهمحور در فعالیتها حضور یافتند و توانستند مفاهیم پیچیده توسعه را به نیازهای بومی خود ترجمه کنند.
انجمن هاکی روی یخ ایران ضمن تبریک صمیمانه به آرمان بحری و محمد امین کرهای، این موفقیت را گامی مؤثر در راستای حرفهایسازی مدیریت هاکی کشور دانسته و بر حمایت کامل از اجرای نقشههای راه تدوین شده تأکید مینماید.