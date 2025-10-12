مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد بر لزوم گسترش فرهنگ خودمراقبتی و اصلاح سبک زندگی برای پیشگیری از بیماری‌های شایع مزمن به‌ویژه سرطان سینه و پوکی استخوان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانش یزدی در نشستی که به مناسبت هفته ملی سلامت و با هدف آگاه‌سازی زنان درباره پیشگیری از بیماری‌های شایع مزمن از جمله سرطان سینه و پوکی استخوان برگزار شد، گفت: توجه به اصول خودمراقبتی، نظارت بر کاهش هزینه‌های درمان و پیشگیری از ناتوانی اعضای خانواده نقش بسزایی در سلامت جامعه دارد.

وی در این نشست که با حضور مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی استان و بانوان استانداری یزد برگزار شد، افزود: سلامت زنان به‌عنوان محور اصلی خانواده، پایه‌گذار نسلی سالم و پویا است.

دانش یزدی تصریح کرد: آگاه‌سازی، آموزش و تغییر سبک زندگی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌های مزمن محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد همچنین با تأکید بر اهمیت نشاط اجتماعی در ارتقای سلامت روان و جسم، تصریح کرد: توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در حوزه سلامت زنان می‌تواند به پرورش نسلی تندرست و افزایش کیفیت زندگی خانواده‌ها منجر شود.