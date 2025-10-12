مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: مجموعه‌ای از طرح‌های راهداری و زیرساختی در پایانه مرزی کیله سردشت با هدف ارتقای ایمنی و بهبود دسترسی، زمینه رونق مبادلات تجاری و رشد اقتصادی مناطق مرزی به اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ارسلان شکری از اجرای گسترده طرح‌های زیرساختی و عمرانی در پایانه مرزی کیله سردشت خبر داد و افزود: این اقدامات با نگاه ویژه استاندار آذربایجان‌غربی به توسعه پایانه‌های مرزی و در راستای سیاست‌های کلان دولت برای رونق تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی مناطق مرزی انجام شده است.

وی با اشاره به طرح‌های اجراشده در این پایانه افزود: لکه‌گیری و روکش آسفالت مسیر ورودی به طول ۲ کیلومتر، آزادسازی و رفع تجاوز به حریم جاده، افزایش میدان دید در طول ۴۰۰ متر، شانه‌سازی ۲ کیلومتری و اجرای دیوار جداکننده در نقطه مرزی به طول ۸۰۰ متر از جمله پروژه‌های مهمی است که امسال به بهره‌برداری رسیده است.

شکری ادامه داد: احداث و استقرار منبع آب، رفع آب‌شکستگی و زه‌کشی، شانه‌سازی و شن‌ریزی در محور پایانه، آسفالت‌ریزی ورودی مرز به طول ۱۰۰ متر و بهسازی مسیر‌های داخلی پایانه نیز از دیگر اقدامات شاخص سال جاری محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به طرح‌های تجهیزاتی در محوطه پایانه تصریح کرد: احداث اتاقک ایکس‌ری، احداث دیوار مرزی و نصب ژنراتور در دستور کار قرار دارد که بخشی از آنها به مرحله اجرا رسیده است.

وی تأکید کرد: نگاه ویژه استاندار آذربایجان‌غربی به توسعه پایانه‌های مرزی و حمایت‌های ایشان، زمینه‌ساز سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌ها و ارتقای خدمات در مرزهاست و این موضوع می‌تواند به شکل چشمگیری به رونق اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی کمک کند.