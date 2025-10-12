به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، در تهرانی که غرق بی‌آبی است، فقط در تصفیه خانه فاضلاب جنوب، سالانه ۲۴۶ میلیون مترمکعب پساب تولید می‌شود، اما فقط ۱۹ میلیون مترمکعب آن توسط یک صنعت استفاده می‌شود.

پساب این تصفیه‌خانه در کانالی به طول چهل کیلومتر درحالی به سمت زمین‌های کشاورزی ورامین جریان دارد که درطول این مسیر، صنایع مختلفی مانند سیمان تهران بدون استفاده از حتی یک قطره آن همچنان از چاه‌ها آب برداشت می‌کنند.

مسئولان وزارت نیرو اعلام کردند به صنایع مختلف براساس شرایط آنها مهلت زمانی داده شده تا طبق قانون پساب را جایگزین آب کنند، اما از سال ۱۴۰۲ که الزام ستفاده از پساب در قانون بودجه آمده؛ تا کنون این اتفاق کامل نیفتاده است.

در نهایت شرکت‌های آب‌وفاضاب پساب تولید می‌کنند و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای همچنان به صنایع آب باکیفیت چاه یا سد را می‌فروشند، مسئله‌ای که باعث شده بسیاری از صنایع اقدامی برای احداث کانال فرعی، تصفیه‌خانه نهایی و استفاده از پساب، انجام ندهند.

درواقع " آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم"

