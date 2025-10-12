پخش زنده
حجت الاسلام منتظری خواستار تدوین رویه واحد برای رسیدگی به پروندههای مواد مخدر شد تا قضات بتوانند تصمیمات قاطع، مستدل، منسجم و هماهنگی اتخاذ کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس دیوان عالی کشور، در جلسه شورای معاونین با اشاره به عملکرد کارگروههای تخصصی دیوان عالی کشور و نقش آن در آسیب شناسی پروندههای قضایی گفت: قضات در کارگروه بررسی پروندههای مواد مخدر رویه واحدی را در رسیدگی به موضوعات مشابه تعیین کنند، این رویهها به قضات محاکم کمک میکند تا بر اساس رویههای تعیین شده، تصمیمات قاطع، مستدل، منسجم و هماهنگی اتخاذ کنند.
حجت الاسلام منتظری افزود: ایجاد وحدت رویه قضایی در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر بهعنوان یک عنصر کلیدی در بهبود کیفیت فرآیندهای قانونی باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا متناسب با شدت جرم مجازاتهای بازدارنده برای این جرایم اعمال شود.
وی با اشاره به قاطعیت ایران در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاچاقچیان مواد مخدر، بدون هیچگونه اغماض و قاطعانه برخورد میکند، اما برای حصول نتیجه در امر مبارزه با موادمخدر میبایست بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای دستگاههای، امنیتی و اطلاعاتی و انجام تمام و کمال وظایف آنها تأکید کرد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مجاهداتهای جوانان غیرتمند ایرانی در امر مبارزه با مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران، هزاران شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده است و این امر وظیفه ما را در رسیدگی به این نوع پروندهها سنگینتر میکند؛ لذا قضات در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر نهایت دقت و قاطعیت را به کار گرفته و به گونهای انشای رای کنند که شاهد بازدارندگی در این حوزه باشیم.
منتظری افزود: شعب ویژه رسیدگی کننده به پروندههای موضوع مواد مخدر به صورت قاطع و دقیق به این پروندهها رسیدگی کنند و احکام این پروندهها نیز باید وفق مقررات سریعا اجرایی شود.
در ادامه این جلسه رئیس دفتر و معاونین دیوان عالی کشور به ارائه گزارش از عملکرد مجموعههای تحت مدیریت خود پرداختند.