سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد: هوش مصنوعی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اداره شهر‌های آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دومین جلسه آموزشی با محوریت «کاربرد‌های هوش مصنوعی در مدیریت شهری» ویژه مدیران ارشد شهرداری، با هدف ارتقای دانش مدیریتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تصمیم‌سازی‌های شهری برگزار شد.

در این جلسه که توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد برگزار شد، مباحثی از جمله نقش هوش مصنوعی در بهبود فرآیند‌های شهری، مدیریت منابع، پیش‌بینی و تحلیل داده‌های شهری، افزایش بهره‌وری سازمانی و ارائه خدمات هوشمند به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد در حاشیه این نشست با تأکید بر ضرورت حرکت شهرداری به سمت شهر هوشمند گفت: امروزه دیگر هوش مصنوعی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اداره شهر‌های آینده است.

محمد روستایی افزود: شهرداری یزد باید با آموزش مدیران و تقویت زیرساخت‌های فناورانه، زمینه استفاده هدفمند از هوش مصنوعی را در مدیریت شهری فراهم کند.

وی تصریح کرد: با بهره‌گیری از توان علمی نخبگان و متخصصان این حوزه، می‌توان بسیاری از تصمیم‌های مدیریتی را مبتنی بر داده و تحلیل‌های هوشمند اتخاذ کرد و از این طریق هزینه‌ها را کاهش و کیفیت خدمات را افزایش داد.