شمارش معکوس برای آغاز بکار هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته آغاز شد.این نمایشگاه 21 تا 24 مهرماه برگزار می شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کف پوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته قرار است با حضور مقامات وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران،اتحادیه ها و انجمن های مرتبط، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مشارکت ده ها شرکت تولیدکننده داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شود.
در این نمایشگاه بیش از 120شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای ترکیه، چین و تایوان، نوین ترین تولیدات خود را در معرض علاقمندان قرار می دهند.
در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کف پوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته، فرشهای ضدلک، ضد میکروب و فرشهای با عرض بلند که در کارخانههای ایرانی تولید شده است و فرش آنتی باکتریال صد در صد اکریلیک، به نمایش عموم گذاشته می شود.
آقای محمود تولایی رئیس شورای سیاست گذاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته گفت؛ در این نمایشگاه انواع فرشهای ماشینی، صنایع و تجهیزات وابسته، واحد های تولیدکنندگان نخ، انواع پارکت، واحدهای طراحی فرش، دستگاههای خط تولید، انواع کف پوش، موکت، قطعات و ماشینآلات مربوطه ، مواد اولیه و همچنین نوآوری در عرضه تولید و خدمات این حوزه به نمایش گذاشته میشود.
وی اضافه کرد: برگزاری جشنواره و کارگاههای آموزشی طراحی فرش ماشینی، بازیافت فرش و کفپوش، نخ فرش و مواد اولیه، برگزاری نشست هماندیشی روسای اتحادیهها و هماهنگی برای حضور دو هیئت تجاری و بازرگانی خارجی برخی از برنامههای جانبی هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته است.
تولایی همچنین افزایش راندمان تولید، توجه به توسعه این صنعت، یافتن بازارهای جدید صادراتی، افزایش صادرات، آشنایی با نوینترین صنایع و تجهیزات صنعت فرش ماشینی، موکت و کفپوش در جهان، اشتغالزایی، توجه مسئولان به این صنعت و افزایش و بالا رفتن سطح اطلاعات و دانش عمومی، علمی و فنی بازدیدکنندگان را مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه بیان کرد.
گفتنی است صنعت فرش ماشینی یکی از صنایع تأثیرگذار در صنعت نساجی کشور است که طی سالهای اخیر رشد و توسعه مناسبی داشته و تنها در منطقه کاشان، آران و بیدگل بیش از هزار واحد تولیدکننده فرش ماشینی ابجاد و این منطقه را به قطب تولید این محصول در کشور و حتی منطقه تبدیل کرده است.صنعت فرش ماشینی حدود 50 درصد از ارزش صادرات سالیانه صنایع نساجی را به خود اختصاص داده و علاوه بر اشتغالزایی مناسبی که در کشور ایجاد کرده، سالانه حدود 350 میلیون دلار ارزآوری به همراه دارد.ظرفیت نصبشده صنعت فرش ماشینی در کشور بالغ بر 120 میلیون متر مربع است و تولید سالیانه آن به 80 میلیون مترمربع میرسد که حدود 50 میلیون متر مربع آن در داخل کشور مصرف میشود. به عبارت دیگر، مصرف سرانه فرش ماشینی در کشور حدود 2.3 متر مربع است و مازاد آن نیز به بازارهای جهانی صادر میشود که در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز و تسهیل تجارت خارجی، امکان تولید سالانه تا مرز 100 میلیون متر مربع و صادرات 50 میلیون متر مربع دور از ذهن نیست.
هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته از 21 تا 24 مهرماه هر روز از ساعت 8 تا 15 در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.